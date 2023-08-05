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В Баку убита 34-летняя женщина

В Баку убита 34-летняя женщина В одном из частных жилых домов на территории Наримановского района столицы найдено тело женщины.
Происшествия
5 августа 2023 г. 23:31
В Баку убита 34-летняя женщина

В одном из частных жилых домов на территории Наримановского района столицы найдено тело женщины.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Наримановского района.

Согласно информации, Таджиря Салманова 1989 года рождения скончалась от колото-резаных ран.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции задержан подозреваемый в совершении преступления Теймур Мамедов, 1989 года рождения

Предварительное следствие по делу продолжается.

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