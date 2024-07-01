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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Баку 20-летней девушки

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Баку 20-летней девушки Сегодня около 06:45 в полицию поступила информация об убийстве Тахмины Исмихан гызы Гасымовой (1968 г.р.) в Бинагадинском районе Баку.
Происшествия
1 июля 2024 г. 08:31
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Баку 20-летней девушки

1 июля в прокуратуру Бинагадинского района Баку поступила информация об убийстве Тахмины Гасымовой (2004 г.р.).

Как сообщили Report в ведомстве, возникли обоснованные подозрения в том, что Тебриз Гасымов (1997 г.р.) совершил умышленное убийство своей сестры Т.Гасымовой, задушив ее во время возникшего между ними личного конфликта.

По данному факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК АР, Т.Гасымов был задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование по данному делу продолжается.

07:38

Сегодня около 06:45 в полицию поступила информация о том, что на территории Бинагадинского района Баку от удушения умерла Тахмина Исмихан гызы Гасымова (2004 г.р.).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По подозрению в совершении преступления был задержан брат девушки Тебриз Исмихан оглу Гасымов (1997 г.р.).

По факту ведется расследование.

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