Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Баку 20-летней девушки

Сегодня около 06:45 в полицию поступила информация об убийстве Тахмины Исмихан гызы Гасымовой (1968 г.р.) в Бинагадинском районе Баку.

1 июля в прокуратуру Бинагадинского района Баку поступила информация об убийстве Тахмины Гасымовой (2004 г.р.).

Как сообщили Report в ведомстве, возникли обоснованные подозрения в том, что Тебриз Гасымов (1997 г.р.) совершил умышленное убийство своей сестры Т.Гасымовой, задушив ее во время возникшего между ними личного конфликта.

По данному факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК АР, Т.Гасымов был задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование по данному делу продолжается.

07:38

Сегодня около 06:45 в полицию поступила информация о том, что на территории Бинагадинского района Баку от удушения умерла Тахмина Исмихан гызы Гасымова (2004 г.р.).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По подозрению в совершении преступления был задержан брат девушки Тебриз Исмихан оглу Гасымов (1997 г.р.).

По факту ведется расследование.