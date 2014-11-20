В Баку убит 22-летний парень

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе г.Баку произошло убийство. Об этом Report сообщили в Сабунчинском районном управлении полиции (РУП).

Так, 22-летний Нихат Исмаилов с диагнозом колото-резанное ранение был доставлен в 3-ю городскую клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей он скончался в больнице от обильной потери крови.

В связи с инцидентом в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время сотрудниками Сабунчинского РУП ведутся поиски лица (лиц), ранивших Н.Исмаилова.