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    В Баку убит 22-летний парень

    Он скончался в больнице от обильной потери крови

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе г.Баку произошло убийство. Об этом Report сообщили в Сабунчинском районном управлении полиции (РУП).

    Так, 22-летний Нихат Исмаилов с диагнозом колото-резанное ранение был доставлен в 3-ю городскую клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей он скончался в больнице от обильной потери крови.

    В связи с инцидентом в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    В настоящее время сотрудниками Сабунчинского РУП ведутся поиски лица (лиц), ранивших Н.Исмаилова.

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