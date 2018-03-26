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    В Баку убит оказавший вооруженное сопротивление полиции

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В районный отдел полиции  поступила информация о госпитализации жителя села Гизлавар Масаллинского района Агаддина Агаева с пулевым ранением руки и живота. 

    Как сообщает Report, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что ранивший А. Агаева  и скрывшийся с места преступления является жителем Масаллы, ранее осужденным Зауром Алиевым, который сбежал и скрывается в Баку.

    Возбуждено уголовное дело по статье 29.120 (попытка убийства) Уголовного кодекса.

    В результате оперативно-розыскной деятельности, проведенной совместно с  Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и отделом полиции Масаллинского района, З.Алиев был найден в Н.Наримановском районе столицы. При задержании он оказал вооруженное  сопротивление.

    Полицейские нейтрализовали З.Алиева, используя служебное оружие. При нем были найдены 1 пистолет «Макаров» и 3 патрона, а в квартире найдены 2 гранаты и 5  гильз.

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