В Баку убит гражданин Грузии

11 февраля около 16 часов в прокуратуру Хазарского района поступила информация об убийстве гражданина Республики Грузия 1966 года рождения Джанполада Алы оглу Мамедова, проживающего на территории Молочного совхоза в Хазарском районе.

11 февраля около 16 часов в прокуратуру Хазарского района поступила информация об убийстве гражданина Республики Грузия 1966 года рождения Джанполада Алы оглу Мамедова, проживающего на территории Молочного совхоза в Хазарском районе.

Как сообщили Report в прокуратуре, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и трупа.

В результате расследования появились обоснованные подозрения на то, что Гейдар Мухаммед оглу Ибрагимов (1978 г.р.) в результате возникшей ссоры умышленно убил знакомого Джанполада Мамедова с использованием холодного оружия.

По данному факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

Гейдар Ибрагимов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.