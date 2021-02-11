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В Баку убит гражданин Грузии

В Баку убит гражданин Грузии 11 февраля около 16 часов в прокуратуру Хазарского района поступила информация об убийстве гражданина Республики Грузия 1966 года рождения Джанполада Алы оглу Мамедова, проживающего на территории Молочного совхоза в Хазарском районе.
Происшествия
11 февраля 2021 г. 20:15
В Баку убит гражданин Грузии

11 февраля около 16 часов в прокуратуру Хазарского района поступила информация об убийстве гражданина Республики Грузия 1966 года рождения Джанполада Алы оглу Мамедова, проживающего на территории Молочного совхоза в Хазарском районе.

Как сообщили Report в прокуратуре, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и трупа.

В результате расследования появились обоснованные подозрения на то, что Гейдар Мухаммед оглу Ибрагимов (1978 г.р.) в результате возникшей ссоры умышленно убил знакомого Джанполада Мамедова с использованием холодного оружия.

По данному факту прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

Гейдар Ибрагимов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Gürcüstan vətəndaşı qətlə yetirilib, hadisəni törədən şəxs tutulub

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