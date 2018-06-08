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    В Баку убит еще один водитель такси

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Баку убит водитель такси.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

    Водитель автомобиля Ravon Nexia с госномером 90-PJ-720 Намик Джамиль оглы Гаджиев поспорил с неизвестным лицом. Спор позже перерос в драку. Неизвестный убил водителя в его же собственном автомобиле.

    По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

    Напомним, что 7 июня в Насиминском районе Баку водителя такси Рашада Адалят оглы Гусейнова, 1981-го года рождения, ударили ножом в сердце при неизвестных обстоятельствах. Позже он скончался в больнице. 

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