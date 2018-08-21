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    В Баку убит 85-летний мужчина

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Баку убит 85-летний мужчина.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Ени Рамана Сабунчинского района.

    Проживающий в поселке Акрам Тагизаде 1933 г.р. был убит в своем доме земляком Сакитом Мирзоевым.

    Совершивший убийство С.Мирзоев задержан.

    По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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