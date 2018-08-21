В Баку убит 85-летний мужчина

21 августа, 2018 11:31

https://report.az/storage/news/49ba5510d906bd12a534f36b66e5330d/ba42c616-7627-450e-80d4-ab0e9684bbde_292.jpg Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Баку убит 85-летний мужчина. Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Ени Рамана Сабунчинского района. Проживающий в поселке Акрам Тагизаде 1933 г.р. был убит в своем доме земляком Сакитом Мирзоевым. Совершивший убийство С.Мирзоев задержан. По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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