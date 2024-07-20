В Баку убит 75-летний мужчина

В Низаминском районе столицы убит 75-летний мужчина.

В Низаминском районе столицы убит 75-летний мужчина.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ночью 20 июля в полицию поступила информация об убийстве колюще-режущим предметом Алиева Таира Эйваз оглу (1949 г.р.).

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления Исаев Захид Самандар оглу (1965 г.р.).

По данному факту в прокуратуре Низаминского района проводится расследование, возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.