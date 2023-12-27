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В Баку убит 33-летний мужчина

В Баку убит 33-летний мужчина 27 декабря около 3 часов ночи в полицию поступила информация о смерти Алиева Этибара Юсифа оглы, 1990 года рождения, в результате порезов и колотых ранений в Наримановском районе Баку.
Происшествия
27 декабря 2023 г. 07:05
В Баку убит 33-летний мужчина

27 декабря около 3 часов ночи в полицию поступила информация о смерти Алиева Этибара Юсифа оглы, 1990 года рождения, в результате порезов и колотых ранений в Наримановском районе Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, подозреваемый в совершении преступления Набиев Эльшан Фирудин оглы, 1975 года рождения был задержан правоохранительными органами.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

В настоящее время продолжается предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 33 yaşlı kişinin qətli ilə bağlı cinayət işi başlanıb, saxlanılan var - YENİLƏNİB

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