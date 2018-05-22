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    В Баку убийца жены и тещи сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

    Исмайлов Рамин Сафар оглы сдался полиции

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Убивший в Хатаинском районе Баку двух человек Исмайлов Рамин Сафар оглы сдался полиции.

    Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

    По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) УК АР, следствие продолжается.

    *** 04:41

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло жестокое убийство.

    Как сообщает Report, тела двух женщин с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены в квартире на улице Нахимова. Ими оказались 1954-го года рождения Атир Искендарова и 1987-го года рождения Гюнай Искендерова.

    Выяснилось, что после очередной семейной ссоры Г.Искендерова вернулась в отцовский дом. Этим же вечером муж Гюнай ворвался в отцовский дом супруги и избил ее. После нанес многочисленные ножевые удары жене и теще. Женщины скончались на месте.

    Преступник скрылся в неизвестном направлении.

    По факту ведется расследование. 

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