В Баку убийца волейболистки подал апелляционную жалобу

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Баку подана апелляционная жалоба на приговор в отношении обвиненного в убийстве волейболистки Намика Векилова.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 13 июня.

Жалобу рассмотрят под председательством судьи Гадима Бабаева

Отметим, что инцидент произошел в феврале этого года в поселке Говсаны Сураханского района Баку. Н.Векилов задушил проживавшую на этой территории Анжелику Морозову, надев ей на голову пакет.

Тело женщины с надетым на голову целлофановым пакетом было обнаружено в поселке Говсаны. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов при осмотре трупа обнаружили, что женщина была убита путем удушения. В ходе расследования была установлена личность убитой. Ею оказалась Морозова Анжелика Васильевна 1963 г.р.

После был задержан Н.Векилов.

По факту в Сураханской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Н.Векилов приговорен к 18 годам лишения свободы.