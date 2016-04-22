​В Баку убийца двух братьев приговорен к пожизненному заключению

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Заура Тарланова 1984 года рождения, обвиняемого в убийстве двух братьев.

Об этом сообщил Report адвокат пострадавшего лица Джейхун Юсифов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Маиля Байрамова зачитан приговор.

Решением суда З.Тарланов приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, что прокурор потребовал пожизненного заключения для Заура Тарланова.

Отметим, что 8 января прошлого года приблизительно в 17:00 Заур Тарланов, проживающий в поселке Сахиль Гарадагского района, на почве конфликта убил из принадлежащего ему оружия марки "Винчестер" жителей того же поселка Джавида и Джахида Рагимовых, которые находились в автомобиле марки Lexus, припаркованном у въезда в поселок, после чего скрылся с места преступления. З.Тарланов был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.