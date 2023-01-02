В Баку у задержанного по подозрению в краже обнаружили героин

В Баку при досмотре у задержанного по подозрению в совершении кражи был обнаружен героин.

В Баку при досмотре у задержанного по подозрению в совершении кражи был обнаружен героин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники 24-го отдела Низаминского районного управления полиции 26 декабря прошлого года задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина на территории Сабаильского района В.Котляра. В ходе личного досмотра при задержанном был обнаружен героин.

Кроме того, установлена причастность Н.Котляра к инциденту с кражей кошелька гражданки Н.Джафаровой, в котором было 3200 манатов и 400 долларов США.