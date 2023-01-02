О нас

В Баку у задержанного по подозрению в краже обнаружили героин

В Баку у задержанного по подозрению в краже обнаружили героин В Баку при досмотре у задержанного по подозрению в совершении кражи был обнаружен героин.
Происшествия
2 января 2023 г. 13:36
В Баку у задержанного по подозрению в краже обнаружили героин

В Баку при досмотре у задержанного по подозрению в совершении кражи был обнаружен героин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники 24-го отдела Низаминского районного управления полиции 26 декабря прошлого года задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина на территории Сабаильского района В.Котляра. В ходе личного досмотра при задержанном был обнаружен героин.

Кроме того, установлена причастность Н.Котляра к инциденту с кражей кошелька гражданки Н.Джафаровой, в котором было 3200 манатов и 400 долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxsdə heroin aşkarlanıb

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
ВСУ выбили войска РФ из Новоселовского Луганской области
ВСУ выбили войска РФ из Новоселовского Луганской области
31 декабря 2022 г. 05:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi