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В Баку у водителя такси изъяли 21 килограмм наркотиков

В Баку у водителя такси изъяли 21 килограмм наркотиков В Баку полиция провела мероприятия в отношении лиц, организовавших незаконный оборот наркотиков под видом такси и курьерских служб.
Происшествия
25 декабря 2023 г. 17:51
В Баку у водителя такси изъяли 21 килограмм наркотиков

В Баку полиция провела операцию в отношении организаторов незаконного оборота наркотиков под видом такси и курьерских служб.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел на основании поступившей оперативной информации, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков сотрудник одной из курьерских служб Эльвин Мустафаев. При нем было обнаружено 5 килограммов сушеной марихуаны.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками Главного управления, был задержан водитель такси житель Сураханского района Рашад Салманов. У него и в его квартире в поселке Бюльбюля обнаружен 21 килограмм различных наркотических средств и психотропных веществ, а также банковская карта, предположительно используемая для продажи наркотиков.

Подозреваемые Э.Мустафаев и Р.Салманов заявили, что обнаруженные у них наркотики они приобрели у незнакомых граждан Ирана, личности которых устанавливаются.

По каждому факту было возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются. Cотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками продолжают мероприятия по выявлению других членов наркосети.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda taksi sürücüsündən 21 kiloqram narkotik götürülüb, həbs edilənlər var

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