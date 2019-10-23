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В Баку у торговца "белой смертью" изъяли 5 кг героина

В Баку у торговца "белой смертью" изъяли 5 кг героина

В Баку задержан торговец "белой смертью". 

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели очередную операцию по поимке лиц, занимающихся незаконным оборотом и продажей наркотиков. 

В ходе операции в поселке Маштага Сабунчинского района был задержан Ильхам Рзаев, прописанный в Гаджигабульском районе. При обыске у него были найдены и изъяты 50 граммов героина. 

Ввиду наличия подозрений у сотрудников правоохранительных органов, был также произведен обыск в доме задержанного в Маштаге. В ходе обыска были обнаружены 5 кг 15 граммов героина, 1 кг 145 граммов метамфетамина, 805 граммов тирьяка и 388 таблеток метадона общим весом 15, 52 грамма. 

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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