В Баку у торговца "белой смертью" изъяли 5 кг героина

В Баку задержан торговец "белой смертью".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели очередную операцию по поимке лиц, занимающихся незаконным оборотом и продажей наркотиков.

В ходе операции в поселке Маштага Сабунчинского района был задержан Ильхам Рзаев, прописанный в Гаджигабульском районе. При обыске у него были найдены и изъяты 50 граммов героина.

Ввиду наличия подозрений у сотрудников правоохранительных органов, был также произведен обыск в доме задержанного в Маштаге. В ходе обыска были обнаружены 5 кг 15 граммов героина, 1 кг 145 граммов метамфетамина, 805 граммов тирьяка и 388 таблеток метадона общим весом 15, 52 грамма.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.