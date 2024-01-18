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В Баку у граждан изъято 10 единиц оружия

В Баку у граждан изъято 10 единиц оружия В результате проведенной в Баку сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского РУП операции было обнаружено и изъято 10 единиц оружия.
Происшествия
18 января 2024 г. 14:09
В Баку у граждан изъято 10 единиц оружия

В результате проведенной в Баку сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского РУП операции было обнаружено и изъято 10 единиц оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе операции сотрудники полиции изъяли у ранее судимого Анара Гаджиева пистолет ТТ, у ранее судимого Видади Мамедова - пистолет Макарова, у ранее судимого Руфата Ибрагимова - автомат Калашникова.

Всего в ходе операции были задержаны 10 человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

С начала января в результате профилактических мероприятий выявлено 655 человек, совершивших различные административные правонарушения. В отношении них составлены административные протоколы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda vətəndaşlardan 10 silah götürülüb

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