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В Баку у двоих лиц изъяты оружие и боеприпасы

В Баку у двоих лиц изъяты оружие и боеприпасы В Баку у двоих лиц изъяты оружие и боеприпасы.
Происшествия
19 марта 2022 г. 12:40
В Баку у двоих лиц изъяты оружие и боеприпасы

В Баку у двоих лиц изъяты оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан Ф.Теймуров, у которого изъяты пистолет марки "СZ-27", 1 магазин и 4 патрона.

Кроме того, в результате проведенных сотрудниками полиции профилактических мероприятий житель столицы Ю.Абдуллаев добровольно сдал в 34-й отдел полиции Хатаинского РУП пистолет марки "Макаров" со спиленным номером, 8 патронов и 1 магазин.

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