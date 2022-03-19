В Баку у двоих лиц изъяты оружие и боеприпасы

В Баку у двоих лиц изъяты оружие и боеприпасы.

В Баку у двоих лиц изъяты оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан Ф.Теймуров, у которого изъяты пистолет марки "СZ-27", 1 магазин и 4 патрона.

Кроме того, в результате проведенных сотрудниками полиции профилактических мероприятий житель столицы Ю.Абдуллаев добровольно сдал в 34-й отдел полиции Хатаинского РУП пистолет марки "Макаров" со спиленным номером, 8 патронов и 1 магазин.