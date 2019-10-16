В Баку у четырех лиц изъяты наркотические вещества в крупном размере

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана провели очередные оперативные мероприятия по привлечению к ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических веществ.

Как сообщает Report, в результате оперативных мероприятий в столице были задержаны 4 человека.

Сотрудники 40-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции обнаружили и изъяли у жителя Баку О.Нури 1993 г.р. более 1 кг героина, сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП изъяли 538 г героина у ранее судимого М.Гафарова 1992 г.р., сотрудники 29-го отделения Ясамальского РУП - 210 г героина у жителя столицы Н.Мамедбейли 1972 г.р.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 35-го отделения полиции Хатаинского РУП был задержан Н.Аббасов. При обыске у него были обнаружены и изъяты 918 г героина.

По всем четырем фактам ведется расследование.