В Баку у бывшего заключенного обнаружен автомат марки “Калашников”

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции провели очередную успешную операцию по выявлению незаконно хранимого оружия.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в 12 отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции поступила информация, что на территории района у лица по имени Эльшан хранится оружие и боеприпасы.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения, был задержан житель города Баку, ранее судимый Эльшан Гамидов. В отделении при обыске с участием понятых в целлофановом пакете у задержанного были обнаружены и изъяты автомат марки “АКМ”, 20 патронов и один магазин с патронами. Задержанный в показаниях заявил, что нашел оружие несколько месяцев назад в поселке Балаханы и с тех пор прятал его, не сдавая в правоохранительные органы.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Собранный в отделении материал был отправлен в следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции, расследование продолжается.