 Наверх

В Баку у бывшего заключенного нашли героин

​В Баку у бывшего заключенного нашли героин

В Баку у бывшего заключенного нашли героин и поддельные купюры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной на основе полученной информации сотрудниками
Управления по борьбе с организованной преступностью МВД, житель Тертерского района, ранее судимый А.Джавадов был задержан на территории Наримановского района.

Во время личного обыска при нем были обнаружен героин, а при обыске его автомобиля марки BMW были обнаружены 7 поддельных купюр номиналом 50 манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!