В Баку у бывшего заключенного нашли героин и поддельные купюры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной на основе полученной информации сотрудниками

Управления по борьбе с организованной преступностью МВД, житель Тертерского района, ранее судимый А.Джавадов был задержан на территории Наримановского района.

Во время личного обыска при нем были обнаружен героин, а при обыске его автомобиля марки BMW были обнаружены 7 поддельных купюр номиналом 50 манатов.