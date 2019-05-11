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В Баку троих человек ударило током, один из них скончался

​В Баку троих человек ударило током, один из них скончался

В Баку троих человек ударило электрическим током. 

Как сообщает Report, один из инцидентов произошел в поселке Пиршаги Сабунчинского района.

Работавший на 14-й подстанции 37-летний Ильгар Мамедов получил ожоги в результате взрыва оборудования. Он был доставлен в городскую клиническую больницу № 3, его состояние оценивается как средней тяжести.

Во время взрыва также погиб один человек. Его личность устанавливается.

Аналогичный случай произошел в Сабаильском районе. На электрической станции, расположенной в Бадамдаре, электрическим током ударило 48-летнего Вугара Асадова. Его доставили в Клинический медцентр №1. Его состояние оценивается как средней тяжести. 

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