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    В Баку трое неизвестных нанесли тяжелые ножевые ранения донерчи

    Состояние Октая Агаева тяжелое© Report.az

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку донерчи получил тяжелые ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе.

    Так, в месте известном как "Кольцо 3-го микрорайона" завязался спор между Октаем Гурбанали оглу Агаевым 1967 г.р., работающим донерчи, и тремя неизвестными.

    В результате эти лица нанесли О. Агаеву 4 ранения в область спины и скрылись.

    Раненый был помещен в больницу. Сообщается, что его состояние тяжелое.

    По факту произошедшего к месту были привлечены сотрудники 20-го Отделения полиции Насиминского РУП.

    Факт расследуется.

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