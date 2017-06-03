В Баку трое неизвестных нанесли тяжелые ножевые ранения донерчи

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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку донерчи получил тяжелые ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе.

Так, в месте известном как "Кольцо 3-го микрорайона" завязался спор между Октаем Гурбанали оглу Агаевым 1967 г.р., работающим донерчи, и тремя неизвестными.

В результате эти лица нанесли О. Агаеву 4 ранения в область спины и скрылись.

Раненый был помещен в больницу. Сообщается, что его состояние тяжелое.

По факту произошедшего к месту были привлечены сотрудники 20-го Отделения полиции Насиминского РУП.

Факт расследуется.