В Баку трое друзей попали в больницу с ножевыми ранениями

В столице произошел кровавый инцидент, в результате которого пострадали несколько человек.
Как сообщает Report, в поселке Хутор Бинагадинского района, спор между сторонами закончился дракой, в ходе которого Джейхун Эльман оглы Ибишли, 1994 года рождения, Анар Акбер оглы Шафикулиев, 2000 года рождения и Эльнур Панах оглы Сабирли, 1994 года рождения получили ножевые ранения.
Отмечается, что все пострадавшие были друзьями.
Они доставлены в больницу на машине скорой помощи. Состояние Э.Сабирли оценивается как тяжелое.
Подробности инцидента выясняются.