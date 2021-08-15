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В Баку трое друзей попали в больницу с ножевыми ранениями

В Баку трое друзей попали в больницу с ножевыми ранениями В столице произошел кровавый инцидент, в результате которого пострадали несколько человек.
Происшествия
15 августа 2021 г. 02:37
В Баку трое друзей попали в больницу с ножевыми ранениями

В столице произошел кровавый инцидент, в результате которого пострадали несколько человек.

Как сообщает Report, в поселке Хутор Бинагадинского района, спор между сторонами закончился дракой, в ходе которого Джейхун Эльман оглы Ибишли, 1994 года рождения, Анар Акбер оглы Шафикулиев, 2000 года рождения и Эльнур Панах оглы Сабирли, 1994 года рождения получили ножевые ранения.

Отмечается, что все пострадавшие были друзьями.

Они доставлены в больницу на машине скорой помощи. Состояние Э.Сабирли оценивается как тяжелое.

Подробности инцидента выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kütləvi dava zamanı 3 dost bıçaqlanıb

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