В Баку три человека пострадали в ДТП

В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, в 17:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с автомобильной аварией на территории поселка Ени Гюняшли Сураханского района.

На место происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали трех пострадавших в Сабунчинский медицинский центр, у них диагностированы сочетанные травмы.