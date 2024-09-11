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В Баку три человека пострадали в ДТП

В Баку три человека пострадали в ДТП В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Происшествия
11 сентября 2024 г. 21:37
В Баку три человека пострадали в ДТП

В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, в 17:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с автомобильной аварией на территории поселка Ени Гюняшли Сураханского района.

На место происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали трех пострадавших в Сабунчинский медицинский центр, у них диагностированы сочетанные травмы.

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