В Баку три человека пострадали в ДТП

В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
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Согласно информации, в 17:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с автомобильной аварией на территории поселка Ени Гюняшли Сураханского района.
На место происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали трех пострадавших в Сабунчинский медицинский центр, у них диагностированы сочетанные травмы.