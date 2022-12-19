Прокуратура распространила информацию в связи с поножовщиной в Хатаинском районе

19 декабря около 01:00 в полицию поступила информация о госпитализации трех человек с ножевыми ранениями в Хатаинском районе Баку. Один из них, Немат Гасанов, 2004 года рождения, скончался.

В Хатаинскую районную прокуратуру Баку поступила информация об убийстве 18 декабря около 23:00 на территории района Немата Гаджиева, 2004 года рождения, и ранении еще двух человек.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

По факту в Хатаинской РП возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Оперативно-розыскные мероприятия с целью привлечения к следствию подозреваемого в совершении преступления лица продолжаются.

07:53

19 декабря около 01:00 в полицию поступила информация о госпитализации трех человек с ножевыми ранениями в Хатаинском районе Баку. Один из них, Немат Гасанов, 2004 года рождения, скончался.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, сотрудники полиции установили лицо, подозреваемое в совершении преступления.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.