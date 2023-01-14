В Баку три человека отравились угарным газом.
Как сообщает Report, инцидент произошел 13 января в Ясамальском районе столицы, в одном из домов, расположенных на улице К.Казымзаде.
Мамед Ганбаров 1982 года рождения скончался в результате отравления угарным газом в ванной комнате частного жилого дома.
Проживающие в этом же доме Вели Гараев 2008 года рождения и Гюльнара Гараева 1987 года рождения были помещены в Городскую клиническую больницу №1 с диагнозом "отравление угарным газом".
Отметим, что все трое являлись квартирантами в этом доме.
По данному факту в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование.