В Баку три человека отравились угарным газом

В Баку три человека отравились угарным газом.

В Баку три человека отравились угарным газом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 13 января в Ясамальском районе столицы, в одном из домов, расположенных на улице К.Казымзаде.

Мамед Ганбаров 1982 года рождения скончался в результате отравления угарным газом в ванной комнате частного жилого дома.

Проживающие в этом же доме Вели Гараев 2008 года рождения и Гюльнара Гараева 1987 года рождения были помещены в Городскую клиническую больницу №1 с диагнозом "отравление угарным газом".

Отметим, что все трое являлись квартирантами в этом доме.

По данному факту в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование.