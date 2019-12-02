​В Баку "трезвый водитель" избил хозяина машины

В Баку зафиксирован факт избиения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Пьяныйй Мубариз Гасанов попросил одну из фирм предоставить ему услугу "трезвый водитель".

В “Mercedes” М. Гасанова между ним и вызванным водителем возникла ссора, переросшая в драку.

Водитель избил хозяина машины. Получивший множество ударов в голову, он потерял сознание и прибывшая на место бригада скорой помощи доставила потерпевшего в больницу.

Члены семьи М.Гасанова отметили, что водитель разбил стекло автомобиля и пытался напасть на ее хозяина с ножом, но его остановили случайные свидетели произошедшего.

По факту ведется разбирательство.