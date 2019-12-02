​В Баку "трезвый водитель" избил хозяина машины

В Баку зафиксирован факт избиения.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.
Пьяныйй Мубариз Гасанов попросил одну из фирм предоставить ему услугу "трезвый водитель".
В “Mercedes” М. Гасанова между ним и вызванным водителем возникла ссора, переросшая в драку.
Водитель избил хозяина машины. Получивший множество ударов в голову, он потерял сознание и прибывшая на место бригада скорой помощи доставила потерпевшего в больницу.
Члены семьи М.Гасанова отметили, что водитель разбил стекло автомобиля и пытался напасть на ее хозяина с ножом, но его остановили случайные свидетели произошедшего.
По факту ведется разбирательство.
News DepartmentАвтор новости