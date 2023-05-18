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В Баку трагически погибли двое детей

В Баку трагически погибли двое детей На горячую линию МЧС “112” поступила информация о падении в колодец двух несовершеннолетних в поселке Маштага Сабунчинского района города Баку.
Происшествия
18 мая 2023 г. 08:33
В Баку трагически погибли двое детей

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о падении в колодец двух несовершеннолетних в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

Как передает Report, в связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в колодец глубиной около 45-50 метров и диаметром 2,5 метра, заполненный водой, мазутом и бытовыми отходами, упали два ребенка, 2013 года рождения.

Спасатели специальными средствами извлекли тела несовершеннолетних и передали их по назначению.

Соответствующие органы проводят расследование инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda iki azyaşlı quyuya düşərək ölüb

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