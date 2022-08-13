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В Баку трагически погиб рабочий

В Баку трагически погиб рабочий В Баку трагически погиб рабочий.
Происшествия
13 августа 2022 г. 10:51
В Баку трагически погиб рабочий

В Баку трагически погиб рабочий.

Об этом Report сообщили в Наримановской районной прокуратуре.

Сообщается, что 12 августа около 09:00 в районную прокуратуру поступила информация, что Агиль Алиев 1983 г.р. погиб от удара электрическим током, когда работал в подвале трехэтажного дома на улице М.Араза в Наримановском районе столицы.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 222.3 (нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ) УК АР.

Следствие продолжается.

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