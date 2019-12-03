В Баку трагически погиб охранник строительной фирмы

В Баку охранник строительной фирмы погиб, упав в шахту лифта.

Как сообщает Report, трагедия произошла 2 декабря на территории Бинагадинского района столицы.

Джанполад Гурбанов погиб, упав в шахту лифта в здании Nakhchivani Residence, принадлежащего строительной компании Abşeron Construction и расположенного по адресу улица Нахчивани,103, а котором работал охранником.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, приведшие к смерти человека) УК АР.

Следствие продолжается.