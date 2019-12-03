 Наверх

В Баку трагически погиб охранник строительной фирмы

В Баку трагически погиб охранник строительной фирмы

В Баку охранник строительной фирмы погиб, упав в шахту лифта.

Как сообщает Report, трагедия произошла 2 декабря на территории Бинагадинского района столицы.

Джанполад Гурбанов погиб, упав в шахту лифта в здании Nakhchivani Residence, принадлежащего строительной компании Abşeron Construction и расположенного по адресу улица Нахчивани,103, а котором работал охранником.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, приведшие к смерти человека) УК АР.

Следствие продолжается.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!