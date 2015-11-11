​В Баку трагически погиб молодой человек

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку молодой человек скончался в результате несчастного случая. Как сообщает Report, происшествие произошло в Бинагадинском районе.

Так, на улице Я.Гусейнова в поселке Баладжары житель Имишлинского района Ганбар Гулиев, подавая назад грузовой автомобиль марки ЗИЛ-131, зажал между автомобилем и стеной жителя Сабирабадского района Джейхуна Гасымова 1992 г.р.

В результате Д. Гасымов погиб на месте происшествия.

По данному факту ведется расследование в Бинагадинской районной прокуратуре.