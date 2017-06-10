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    В Баку трагически погиб электрик

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Баку трагически погиб электрик.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

    В поселке Балаханы, когда Рустам Салимов1990 г.р. поднялся на деревянный электрический столб, столб обломался. В результате он упал на землю вместе со столбом и скончался, получив тяжелую травмы головы.

    Отметим, что Р.Салимов в поселке Балаханы осуществлял деятельность в качестве электрика.

    По факту ведется расследование.

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