Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Баку трагически погиб электрик.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

В поселке Балаханы, когда Рустам Салимов1990 г.р. поднялся на деревянный электрический столб, столб обломался. В результате он упал на землю вместе со столбом и скончался, получив тяжелую травмы головы.

Отметим, что Р.Салимов в поселке Балаханы осуществлял деятельность в качестве электрика.

По факту ведется расследование.