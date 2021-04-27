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В Баку трагически погиб 66-летний мужчина

В Баку трагически погиб 66-летний мужчина По делу продолжаются следственные мероприятия 26 апреля около 18 часов в прокуратуру Низаминского района поступила информация, что в расположенном на территории района складке бумажных облицовок скончался Исрафилов Исабала Насиб оглу. Об этом Report с
Происшествия
27 апреля 2021 г. 11:39
В Баку трагически погиб 66-летний мужчина

26 апреля около 18 часов в прокуратуру Низаминского района поступила информация, что в расположенном на территории района складке скончался Исрафилов Исабала Насиб оглу.

Об этом Report сообщили в Низаминской районной прокуратуре.

Расследование установило, что Ахмедов Сардар Сафар оглу приехал на грузовом автомобиле с полуприцепом за партией товара на расположенный в поселке Кешля Низаминского района склад. Посетивший склад для встречи со знакомым Исабала Исрафилов 1955 г.р. был зажат между прицепом выезжавшего со склада грузовика и железной дверью, в результате скончался от полученных травм.

По факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшие смерть человека) УК.

Сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская экспертиза и экспертиза судебно-технической безопасности, выполнены другие необходимые действия.

По делу продолжаются следственные мероприятия.

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