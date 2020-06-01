В Баку трагически погиб 2-летний ребенок

В Баку двухлетняя девочка погибла в результате несчастного случая.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке Пиршаги Сабунчинского района.

Двухлетняя И.К. (имя условное) вместе с родителями отправилась в гости к проживающим в поселке родственникам (тетя ребенка). Оставшийся без присмотра ребенок, играя во дворе, упал в бассейн и утонул. Спустя какое-то время находившиеся дома мать и тетя ребенка спохватились, что ребенка не видно. Но было уже поздно. Тело девочки нашли в бассейне через несколько минут.

Разбирательство по факту проводится в Сабунчинской районной прокуратуре.