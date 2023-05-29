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В Баку Toyota врезалась в КамАЗ, есть погибший

В Баку Toyota врезалась в КамАЗ, есть погибший На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в Хазарском районе города Баку.
Происшествия
29 мая 2023 г. 21:11
В Баку Toyota врезалась в КамАЗ, есть погибший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в Хазарском районе города Баку.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки установлено, что легковой автомобиль Toyota врезался в грузовой автомобиль КамАЗ.

В результате принятых мер тело одного человека было извлечено из легкового автомобиля и передано по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Toyota” “KamAZ”a çırpılıb, 1 nəfər ölüb

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