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В Баку товарный поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину

В Баку товарный поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину В Баку товарный поезд сбил 42-летнего мужчину.
Происшествия
1 февраля 2023 г. 21:19
В Баку товарный поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину

В Баку товарный поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, во время движения поезда, принадлежащего ЗАО, на 32-м километре ветки Абшерон-Пута на пути внезапно выбежал житель поселка Локбатан Заур Агабаба оглу Джавадов, 1981 года рождения.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате мужчина скончался от полученных травм.

"В настоящее время на месте происшествия находятся представители АЖД вместе с соответствующими правоохранительными органами. Инцидент расследуется", - добавили в ведомстве.

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