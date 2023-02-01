В Баку товарный поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину

В Баку товарный поезд сбил 42-летнего мужчину.

В Баку товарный поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, во время движения поезда, принадлежащего ЗАО, на 32-м километре ветки Абшерон-Пута на пути внезапно выбежал житель поселка Локбатан Заур Агабаба оглу Джавадов, 1981 года рождения.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате мужчина скончался от полученных травм.

"В настоящее время на месте происшествия находятся представители АЖД вместе с соответствующими правоохранительными органами. Инцидент расследуется", - добавили в ведомстве.