В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности

Он освобожден от занимаемой должности

В Баку уволен сотрудник полиции, применивший силу в отношении женщины в парикмахерской.

Как сообщает Report, в Министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) изучили видеозаписи, распространяемые в социальных сетях.

Выяснилось, что грубо по отношению к женщине повел себя участковый 27-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции (РУП) Губадов Джамал Губад оглу.

Он освобожден от занимаемой должности.

Пресс-служба МВД подтвердила факт Report.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник полиции в одной из парикмахерских на улице Шихали Гурбанова в Ясамальском районе повел себя грубо по отношению к женщине.

Полицейский, который зашел в парикмахерскую, заявил, что выпишет штраф работающей в регистратуре женщине за то, что она не носит маску. Женщина выразила протест, заявив, что носит маску. Возникла словесная перепалка, во время которой участковый схватил женщину за руку и толкнул. После этого участковый отвез женщину в полицейский участок, где на нее был составлен протокол.