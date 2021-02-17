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В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности

В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности Он освобожден от занимаемой должности
Происшествия
17 февраля 2021 г. 13:11
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
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В Баку уволен сотрудник полиции, применивший силу в отношении женщины в парикмахерской.

Как сообщает Report, в Министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) изучили видеозаписи, распространяемые в социальных сетях.

Выяснилось, что грубо по отношению к женщине повел себя участковый 27-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции (РУП) Губадов Джамал Губад оглу.

Он освобожден от занимаемой должности.

Пресс-служба МВД подтвердила факт Report.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник полиции в одной из парикмахерских на улице Шихали Гурбанова в Ясамальском районе повел себя грубо по отношению к женщине.

Полицейский, который зашел в парикмахерскую, заявил, что выпишет штраф работающей в регистратуре женщине за то, что она не носит маску. Женщина выразила протест, заявив, что носит маску. Возникла словесная перепалка, во время которой участковый схватил женщину за руку и толкнул. После этого участковый отвез женщину в полицейский участок, где на нее был составлен протокол.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadına qarşı zorakılıq hərəkətləri edən polis işdən çıxarıldı

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