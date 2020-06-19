В Баку тело мужчины найдено в каменном карьере

18 июня около 22:00 поступила информация об обнаружении на территории каменного карьера Шахгая в Гарадагском районе тела мужчины. Сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта осмотрели тело и место происшествия, были выполнены необходимые процессуальные действия.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Гарадагского района Баку.

При внешнем осмотре трупа не были обнаружены травмы, следы травм или следы насилия.

Предварительное расследование выявило, что покойным является некто "Саша", который последние 8-10 лет жил на территории каменного карьера и был бездомным.

По факту продолжаются разбирательства.