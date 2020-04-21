В Баку ТЦ продолжал работать в период карантина

В Бинагадинском районе города Баку обнаружен Mall, который функционировал несмотря на введенный в стране карантинный режим. Владелец объекта, сотрудники и клиенты были наказаны в административном порядке.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что несмотря на распространение в стране коронавирусной инфекции и объявление особого карантинного режима для предотвращения возможных последствий, некоторые объекты все еще продолжают работать.

В ходе проведенного сотрудниками 40-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции рейда, было установлено, что принадлежащий жителю столицы Гудрату Алыеву магазин одежды Istanbul Mall, расположенный в поселке 28 Мая, продолжает функционировать. При осмотре объекта внутри заведения были обнаружены клиенты и сотрудники магазина. В общей сложности 8 человек были доставлены в отделение полиции.

Владелец объекта, работающего в нарушение правил особого карантинного режима, Г.Алыев и другие лица были оштрафованы в административном порядке по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.