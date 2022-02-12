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В Баку таксист задержан по подозрению в развратных действиях в отношении трех школьниц

В Баку таксист задержан по подозрению в развратных действиях в отношении трех школьниц В Баку задержан таксист, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении трех школьниц.
Происшествия
12 февраля 2022 г. 12:29
В Баку таксист задержан по подозрению в развратных действиях в отношении трех школьниц

В Баку задержан таксист, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении трех школьниц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе расследования, проведенного сотрудниками 1-го отделения полиции Хазарского РУП, были выявлены обоснованные подозрения в том, что житель поселка Шаган Э.Джамалов, работающий таксистом на автомобиле марки KİA, в период с февраля 2021 года до 11 февраля текущего года совершил действия сексуального характера в отношении трех школьниц, которых перевозил в качестве пассажирок.

Э.Джамалов был задержан сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 150 (Насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса АР.

Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 3 məktəbli qıza seksual hərəkətlər edən taksi sürücüsü saxlanılıb

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