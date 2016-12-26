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    В Баку произошло ДТП с участием такси, есть пострадавший - ФОТО

    Сотрудники Управления государственной дорожной полиции ведут расследование

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП с участием такси, есть пострадавший.

    Как сообщает Report, авария произошла на проспекте Нефтчиляр в Сабаильском районе.

    Водитель "Azsamand" Исмаилов Эмин Исмаил оглу (1987 г.р.), потеряв управление, сначала врезался в бордюр, а затем в дорожный знак. Автомобиль получил повреждения. 

    В результате ДТП Э.Исмаилов получил травмы. Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

    Факт ДТП расследуется сотрудниками Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку. 

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