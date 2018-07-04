В Баку таксист с подельником напали с ножом на женщину

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Задержаны лица, напавшие в поселке Говсаны Сураханского района на женщину и отнявшие ее деньги.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, севшая около станции метро "Ахмедли" в такси жительница Баку Лейла Кязымова попросила таксиста отвезти ее в поселок Говсаны. По приезде по адресу таксист и находящийся в автомобиле мужчина пригрозили женщине ножом и отняли у нее 30 манатов.

Потерпевшая сообщила об этом в 30-й отдел полиции Сураханского районного управления полиции. В результате незамедлительно проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении грабежа жители столиц Араз Гурбанов и Этибар Хасратов.

Собранные в 30-м отделе по факту материалы были переданы в Сурахангское районное управление полиции, необходимые следственные действия продолжаются.