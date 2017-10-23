В Баку таксист нанес ножевые ранения сотруднику госслужбы автотранспорта

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку зарегистрирован факт поножовщины. Как сообщает Report, Асад Мирджафар оглу Мириев 1989 г.р. получил два ножевых ранения в ходе конфликта неподалеку от станции метро "Нефтчиляр".

Отмечается, что удары Мириеву нанес водитель такси. Пострадавший помещен в клинический медицинский центр №3. В Управлении полиции Низаминского района начато расследование. Мириев является ведущим специалистом Государственной службы автомобильного транспорта.