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    В Баку таксист нанес ножевые ранения сотруднику госслужбы автотранспорта

    Инцидент произошел недалеко от ст. метро Нефтчиляр

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку зарегистрирован факт поножовщины. Как сообщает Report, Асад Мирджафар оглу Мириев 1989 г.р. получил два ножевых ранения в ходе конфликта неподалеку от станции метро "Нефтчиляр". 

    Отмечается, что удары Мириеву нанес водитель такси. Пострадавший помещен в клинический медицинский центр №3. В Управлении полиции Низаминского района начато расследование. Мириев является ведущим специалистом Государственной службы автомобильного транспорта.  

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