Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сын ранил в горло свою мать.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Савалан Сабунчинского района.

Согласно информации, 45-летняя Бекирова Фаргана Алескер гызы, проживающая в поселке на съемной квартире, поспорила со своим сыном. В результате он напал на нее с ножом. Женщина получила ножевое ранение в горло. Второй сын доставил ее в Городскую клиническую больницу №1. Ф.Бекирова была прооперирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

После операции Ф.Бекирова сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что у ее сына психическое расстройство и она не предъявляет жалобу.

По факту продолжается расследование в Сабунчинском районном управлении полиции.