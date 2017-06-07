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    В Баку сын начальника управления дорожной полиции превысил скорость и перевернул автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

    Инцидент произошел на Зыхском шоссе© Report.az

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошла авария, в результате которой пострадали 2 человека.

    Как сообщает Report, 26-летний Али Этибар оглу Гаджиев за рулем автомобиля марки Hyundai превысил скорость, двигаясь по Зыхскому шоссе, вышедший из под управления автомобиль упал вниз по склону на обочине.

    В результат водитель Али Гаджиев и 31-летний пассажир автомобиля Насруллаев Шамиль Мурсал оглу с полученными травмами были помещены в больницу. Автомобиль получил механические повреждения.

    Отметим, что Али Гаджиев - сын начальника одного из районных отделений полиции республики Этибара Гаджиева.

    По факту сотрудниками дорожно-патрульной службы ведется расследование.

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