В Баку сын безжалостно убил свою пожилую мать

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошло жестокое убийство.

Как передает Report, 74-летняя Зарнишан Исмайлова , проживающая по адресу поселок Алят, ул. Азимзаде, кв. 12, поссорилась со своим 34-летним сыном, личность которого пока не раскрывается.

В результате, сын несколько раз ударил ее палкой по голове, затем задушил. Пострадавшая скончалась по дороге, когда ее другой сын пытался доставить мать в больницу.

По факту начато уголовное дело в прокуратуре Гарадагского района.