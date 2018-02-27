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    В Баку сын безжалостно убил свою пожилую мать

    Он сначала избил ее палкой, затем задушил

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошло жестокое убийство.

    Как передает Report, 74-летняя Зарнишан Исмайлова , проживающая по адресу поселок Алят, ул. Азимзаде, кв. 12, поссорилась со своим 34-летним сыном, личность которого пока не раскрывается.

    В результате, сын несколько раз ударил ее палкой по голове, затем задушил. Пострадавшая скончалась по дороге, когда ее другой сын пытался доставить мать в больницу.

    По факту начато уголовное дело в прокуратуре Гарадагского района.  

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