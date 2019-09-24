В Баку свёкор зарубил топором невестку

В Баку совершено убийство.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на территории совхоза "Сюдчюлюк" (Молочный совхоз) в поселке Бина Хазарского района столицы.

Житель Физулинского района Фирдовси Магеррамов 1962 г.р. на почве семейного конфликта зарубил топором невестку Джамилю Магеррамову 1989 г.р.

С участием работником Хазарской районной прокуратуры и РУП был проведен осмотр места происшествия.

Задержанный в качестве подозреваемого Ф.Магеррамов во время допроса признался в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Отметим, что у Джамили Магеррамовой осталось 4 детей.