В Баку судью приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве жены.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова выступил гособвинитель.
В своем выступлении прокурор просил приговорить обвиняемого к 11 годам лишения свободы.
Согласно приговору суда, Ф.Ахмедов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, в Сабунчинской районной прокуратуре по факту умышленного убийства жительницы Баку Парваны Ахмедовой возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).
Установлены обоснованные подозрения в том, что Ахмедов Фаган Ровшан оглы умышленно убил Парвану Ахмедову, открыв огонь из охотничьего ружья.