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В Баку судью приговорили к 10 годам колонии строгого режима

В Баку судью приговорили к 10 годам колонии строгого режима Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве жены.
Происшествия
30 сентября 2021 г. 18:01
В Баку судью приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве жены.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор просил приговорить обвиняемого к 11 годам лишения свободы.

Согласно приговору суда, Ф.Ахмедов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, в Сабунчинской районной прокуратуре по факту умышленного убийства жительницы Баку Парваны Ахмедовой возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

Установлены обоснованные подозрения в том, что Ахмедов Фаган Ровшан оглы умышленно убил Парвану Ахмедову, открыв огонь из охотничьего ружья.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda arvadını öldürən hakim 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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