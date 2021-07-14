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В Баку судят обвиняемых в шпионаже армян

В Баку судят обвиняемых в шпионаже армян В Баку началось заседание по уголовному делу Давида Тиграни Давтяна и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже.
Происшествия
14 июля 2021 г. 12:12
В Баку судят обвиняемых в шпионаже армян

В Баку началось заседание по уголовному делу Давида Тиграни Давтяна и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже.

Как передает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова уточняются анкетные данные обвиняемых.

Обвиняемым разъяснены их права. Они обеспечены адвокатом и переводчиком за счет государства.

Судебное разбирательство назначено на 26 июля.

Обвиняемым инкриминируются статьи 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение границы) УК АР.

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