В Баку судят лиц, совершивших смертельное ДТП на автомобиле депутата

Обнародована дата подготовительного судебного разбирательства по уголовному делу в отношении обвиняемых в совершении в Баку ДТП с летальным исходом Фарида Абасова и Азера Алиева.

Как сообщает Report, заседание состоится в Хазарском районном суде 26 апреля.

Уголовное дело находится в производстве судьи Тарлана Алекперова. В качестве потерпевшего признан депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев.

Напомним, что инцидент произошел в прошлом году в поселке Гала. Следовавший в сторону поселка Мардакян автомобиль марки Porsche Cayenne GTS с государственным регистрационным знаком 90 FC 111 сбил Гусейнову Севиндж Джабир гызы 1975 г.р. Удар был такой силы, что женщину швырнуло на другую сторону дороги, где ее переехал автомобиль марки Wolksfagen Passat с государственным регистрационным номером 99 CD 689.

Совершившие аварию Ф.Абасов и А.Алиев были привлечены к уголовной ответственности.

Отметим, что автомобиль марки Porsche Cayenne GTS зарегистрирован на имя депутата Дж.Фейзиева.